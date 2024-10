Progetto Ogr Club, in corso Castelfidardo il concerto di Motta (Di venerdì 11 ottobre 2024) OGR Club riapre le sue porte al pubblico con un live imperdibile: a distanza di due anni dalla sua ultima esibizione alle OGR Torino, Motta torna sul palco delle ex-Officine per la data zero del tour a supporto del suo ultimo album "Suona!" vol 1, uscito proprio oggi. Con lui una band Torinotoday.it - Progetto Ogr Club, in corso Castelfidardo il concerto di Motta Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) OGRriapre le sue porte al pubblico con un live imperdibile: a distanza di due anni dalla sua ultima esibizione alle OGR Torino,torna sul palco delle ex-Officine per la data zero del tour a supporto del suo ultimo album "Suona!" vol 1, uscito proprio oggi. Con lui una band

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Paris FC cambia proprietà - arriva la RedBull e sogna il derby col Psg : il progetto per diventare un top club - In Francia c`è un club che sta provando ad arrivare ai livelli del Psg. E non è nè il Marsiglia di De Zerbi nè il Lille di Jonathan David.... (Calciomercato.com)

Partnership tra Teleclubitalia e il Liceo Classico Cirillo di Aversa : al via un progetto formativo sulla cultura della comunicazione - L’emittente regionale campana, attraverso i suoi giornalisti di punta, offrirà lezioni e seminari destinati agli studenti dell’indirizzo comunicazione del prestigioso liceo normanno. Tele Club Italia e il Liceo Classico Cirillo di Aversa hanno ufficializzato una partnership volta a promuovere la cultura della comunicazione. (Teleclubitalia.it)

Club Italia - cosa c’è di vero nelle voci di un addio al progetto? - Un passato glorioso, ma anche un futuro incerto. Ormai quando si parla del Club Italia femminile di volley, le notizie sono caratterizzate da un alone di incertezza che rende possibile ogni scenario. A partire dalla fine del progetto, come paventato da un giornalista che di pallavolo se ne... (Milanotoday.it)