Pratiche edilizie. Sì alla sanatoria ma in un anno (Di venerdì 11 ottobre 2024) sanatoria, sì, ma a termine. Il decreto Salva Milano per andare oltre il conflitto tra Procura e Comune sulle Pratiche urbanistiche potrebbe avere una durata di un anno, non di più. In altre parole, tutte le Pratiche edilizie accelerate, non passate dall'approvazione di un piano attuativo, potrebbero essere sanate entro dodici mesi dall'approvazione del decreto ancora all'esame della commissione Ambiente della Camera dei Deputati. La correzione del decreto con l'aggiunta del termine di un anno potrebbe essere una delle chiavi per far approvare il provvedimento, sul quale gravano 82 emendamenti presentati entro la scadenza di lunedì, come raccolta Il Sole 24 Ore.

