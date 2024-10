Perché l'elicottero della guardia di finanza ha volato per ore sopra alcuni comuni al confine con la Svizzera (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri 10 ottobre l'elicottero della guardia di finanza ha sorvolato per ore sopra alcuni paesi in provincia di Como, concentrandosi anche nell’area in prossimità del confine italo-elvetico di Oria Valsolda. Si trattava di un sorvolo dove era presente anche il prefetto di Como Quicomo.it - Perché l'elicottero della guardia di finanza ha volato per ore sopra alcuni comuni al confine con la Svizzera Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel pomeriggio di ieri 10 ottobre l'diha sorper orepaesi in provincia di Como, concentrandosi anche nell’area in prossimità delitalo-elvetico di Oria Valsolda. Si trattava di un sorvolo dove era presente anche il prefetto di Como

Rischio idrogeologico a Como - Prefetto in volo con la Guardia di finanza per verificare i danni da maltempo - Como, 10 ottobre 2024 – Sorvolo delle aree a maggiore criticità idrogeologica della provincia, giovedì pomeriggio, con un velivolo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese. Il sopralluogo è stato effettuato per verificare la situazione generale delle aree a maggiore rischio idrogeologico dopo le frequenti e abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno portato ... (Ilgiorno.it)

