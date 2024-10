Pd Sannio, domani al via la festa provinciale dell’Unità (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per la festa provinciale dell’Unità 2024, organizzata dal PD a Foiano di Valfortore con lo slogan «Aree Interne: la nostra Storia per un Futuro ancora possibile». Dibattiti, confronti, importanti ospiti del panorama regionale, nazionale ed europeo, ma anche musica, ed enogastronomia rigorosamente locale per la festa del PD Sannita. Si parte alle 16 e 30 di domani, Sabato 12 Ottobre, e si prosegue fino alla serata di Domenica 13, come da programma in allegato. “Quest’anno, condividendo l’impostazione dell’ultima Direzione Nazionale, focalizziamo la nostra attenzione sulle aree interne e marginali facendone il cuore e il palcoscenico della festa. Ecco perché – spiega il segretario PD Giovanni Cacciano – trasferiamo la nostra ‘due giorni’ nell’area più interna del Sannio, la Val fortore.” Tanti gli ospiti d’eccezione. Anteprima24.it - Pd Sannio, domani al via la festa provinciale dell’Unità Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per la2024, organizzata dal PD a Foiano di Valfortore con lo slogan «Aree Interne: la nostra Storia per un Futuro ancora possibile». Dibattiti, confronti, importanti ospiti del panorama regionale, nazionale ed europeo, ma anche musica, ed enogastronomia rigorosamente locale per ladel PD Sannita. Si parte alle 16 e 30 di, Sabato 12 Ottobre, e si prosegue fino alla serata di Domenica 13, come da programma in allegato. “Quest’anno, condividendo l’impostazione dell’ultima Direzione Nazionale, focalizziamo la nostra attenzione sulle aree interne e marginali facendone il cuore e il palcoscenico della. Ecco perché – spiega il segretario PD Giovanni Cacciano – trasferiamo la nostra ‘due giorni’ nell’area più interna del, la Val fortore.” Tanti gli ospiti d’eccezione.

