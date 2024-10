Patente a crediti nei cantieri, gli incontri di Confartigianato fanno centro. L'ultimo lunedì a Sarsina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sale stipate a Cesenatico e Savignano sul Rubicone per i due incontri dedicati alla Patente a crediti, a conferma di come gli imprenditori della filiera della casa abbiano ritenuto pienamente rispondente alle loro esigenze la batteria di seminari promossi da Confartigianato Federimpresa Cesena Cesenatoday.it - Patente a crediti nei cantieri, gli incontri di Confartigianato fanno centro. L'ultimo lunedì a Sarsina Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sale stipate a Cesenatico e Savignano sul Rubicone per i duededicati alla, a conferma di come gli imprenditori della filiera della casa abbiano ritenuto pienamente rispondente alle loro esigenze la batteria di seminari promossi daFederimpresa Cesena

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incontro sulla patente a crediti - "L’introduzione della patente a crediti poteva prevedere un adeguato periodo transitorio che, ahimè, non è stato concesso. In questo settore siamo però abituati a rimboccarci le maniche e nonostante la partenza a singhiozzo, accogliamo questo nuovo accredito come un’opportunità per qualificare ulteriormente le imprese e garantire maggior sicurezza nei cantieri". (Ilrestodelcarlino.it)

Frosinone / Entrata in vigore della patente a crediti in edilizia - soddisfazione per la Filca-Cisl - FROSINONE – “Con l’, celebriamo una conquista storica che rivoluzionerà il settore delle costruzioni, ponendo al centro la sicurezza, la legalità e la qualificazione professionale. Anche la provincia di Frosinone sarà direttamente interessata da questo cambiamento, che rappresenta una grande opportunità per le imprese e i lavoratori del territorio”. (Temporeale.info)

Savignano - incontro di Confartigianato sulla patente a crediti per le imprese della filiera casa - Giovedì 10 ottobre si tiene il terzo incontro a Savignano sul Rubicone, nella sede di Confartigianato, del ciclo dedicato alla patente a crediti, dopo quelli di Cesena e Cesenatico. "Il decreto attuativo è stato appena pubblicato - spiega il vicesegretario di Confartigianato Federimpresa... (Cesenatoday.it)