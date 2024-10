Pannelli fotovoltaici sopra la maxi discarica di scarti edili e amianto | VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quando i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale sono intervenuti c'era una ruspa che era impegnata in un'attività di livellamento del terreno su cui doveva sorgere un impianto fotovoltaico. Al di sotto almeno 200mila metri cubi di rifiuti di vario Casertanews.it - Pannelli fotovoltaici sopra la maxi discarica di scarti edili e amianto | VIDEO Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quando i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale sono intervenuti c'era una ruspa che era impegnata in un'attività di livellamento del terreno su cui doveva sorgere un impianto fotovoltaico. Al di sotto almeno 200mila metri cubi di rifiuti di vario

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Limoni e pannelli fotovoltaici - alta tecnologia per un polo agrivoltaico in Calabria - Il polo fa parte di un progetto di ricerca ‘Fotovoltaico ad alta efficienza’ del Piano triennale di realizzazione 2022-2024 della Ricerca di sistema elettrico nazionale-Accordo di Programma Mase-Enea. In un contesto globale di cambiamento climatico con gli impianti agrivoltaici, insieme all’utilizzo del terreno, possiamo risparmiare acqua, proteggere il raccolto e produrre energia pulita. (Lapresse.it)

Cantieri in corso. Via coi pannelli fotovoltaici - Verrà inoltre potenziato l’impianto già presente sullo stabile che ospita il comando della polizia locale. "È un piccolo intervento - osserva il sindaco Luigi Gianolli -, ma è parte del nostro impegno per migliorare la qualità della vita a Paullo e combattere i cambiamenti climatici. Dall’efficientamento energetico alla manutenzione delle strade, nei comuni del Sud-Est Milanese è l’autunno dei ... (Ilgiorno.it)

Pomodori coltivati sotto i pannelli fotovoltaici : la scommessa di Casalasco Spa - Rivarolo del Re (Cremona), 1 ottobre 2024 – Progetto sperimentale per la realizzazione del primo parco agrivoltaico per la coltivazione del pomodoro. Si estenderà su una superficie di circa due ettari in area industriale, nei pressi dello stabilimento di Casalasco a Fontanellato (Parma). L’impianto, che ha comportato un investimento di circa due milioni di euro, è compreso in un più ampio piano ... (Ilgiorno.it)