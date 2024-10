Olimpia Milano-Paris oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Importante appuntamento casalingo per gli uomini di coach Messina, che devono fronteggiare le prime difficoltà di formazione alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo la brutta prestazione, con annessa sconfitta, contro il Monaco. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all’Eurolega dopo la vittoria dell’Eurocup nella scorsa stagione, e che all’esordio ha perso di un solo possesso contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Paris, valida per l’Eurolega 2024/2025 di basket. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 2^ giornata dell’di. Importante appuntamento casalingo per gli uomini di coach Messina, che devono fronteggiare le prime difficoltà di formazione alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo la brutta prestazione, con annessa sconfitta, contro il Monaco. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all’dopo la vittoria dell’Eurocup nella scorsa stagione, e che all’esordio ha perso di un solo possesso contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di

Brignone : “Penso alle Olimpiadi di Milano-Cortina - ma vado tranquilla di anno in anno” - L’atleta dei Carabinieri (bronzo alle Olimpiadi Invernali del 2022), ospite al Media Day della Fisi, all’Armani Teatro di Milano, ha detto: “Io in realtà tre anni fa non pensavo di essere qui oggi, andando avanti ho imparato sulla mia pelle che non voglio più mettermi una data di fine e non ho voglia di farlo, ne ho pagato le conseguenze”. (Ilfaroonline.it)

LIVE – Olimpia Milano-Paris - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. . COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 OLIMPIA MILANO-PARIS _____________________________________________________ The post LIVE – Olimpia Milano-Paris, Eurolega ... (Sportface.it)

