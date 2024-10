Calciomercato.it - Nuovo colpo di scena, reclamo formale contro la Fifa: ecco cosa sta succedendo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ultima indiscrezione potrebbe apportare una ventata di cambiamento dirompente: la data da cerchiare in rosso, decisiva in un senso o nell’altro Da non poche settimane i fitti impegni ufficiali che stanno vedendo protagonisti i vari tesserati in giro per il mondo hanno alimentato non poche critiche. A sollevare l’indignazione mediatica – acuendo una tensione già palpabile ormai da tempo – sono stati anche i tanti infortuni che stanno privando non pochi club di punti di riferimento importanti. Infantino (LaPresse) – Calciomercato.itGravi stop che non possono non imporre serie valutazioni in grado di analizzare fino in fondo la questione. Almeno questa sarebbe la volontà della FIFPRO Europa e delle Leghe Europee, che nella giornata di lunedì dovrebbero passare ufficialmente all’azione.