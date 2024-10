Nuovi bandi a sostegno delle imprese: incontro a Castiglion Fiorentino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Confesercenti insieme a Italia Comfidi organizza un incontro in valdichiana per presentare alle aziende e ai commercialisti le opportunità riservate dai Nuovi bandi della Regione Toscana mirati a supportare la creazione e la crescita di start up, a sostenere gli investimenti produttivi e a favorire la transizione ecologica ed energetica. Martedì 15 ottobre alle ore 17, al Residence Serristori in località Manciano 225 a Castiglion Fiorentino, saranno quindi illustrate le nuove misure cofinanziate nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, dedicate al sostegno delle imprese. Un passo significativo per la ripresa economica e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio Ecco il programma dell'iniziativa: dopo i saluti istituzionali, alle ore 17,15 è prevista la presentazione dei bandi a cura di Confesercenti Arezzo e di Italia Comfidi. Lanazione.it - Nuovi bandi a sostegno delle imprese: incontro a Castiglion Fiorentino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Confesercenti insieme a Italia Comfidi organizza unin valdichiana per presentare alle aziende e ai commercialisti le opportunità riservate daidella Regione Toscana mirati a supportare la creazione e la crescita di start up, a sostenere gli investimenti produttivi e a favorire la transizione ecologica ed energetica. Martedì 15 ottobre alle ore 17, al Residence Serristori in località Manciano 225 a, saranno quindi illustrate le nuove misure cofinanziate nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, dedicate al. Un passo significativo per la ripresa economica e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio Ecco il programma dell'iniziativa: dopo i saluti istituzionali, alle ore 17,15 è prevista la presentazione deia cura di Confesercenti Arezzo e di Italia Comfidi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovi bandi a sostegno delle imprese - incontri a Montevarchi e Castiglion Fiorentino - . Puccini 30 a Montevarchi. Arezzo, 5 ottobre 2024 – Nuovi bandi a sostegno delle imprese, incontri a Montevarchi e Castiglion Fiorentino Lunedì 7 ottobre alle ore 17 presentazione dei bandi all’Hotel Delta in via G. Le iniziative sono in programma alle ore 17 di lunedì 7 ottobre all’Hotel Delta in viale Diaz angolo via Puccini di Montevarchi e di martedì 15 ottobre al Residence Serristori ... (Lanazione.it)

Nuovi bandi a sostegno delle imprese - È ufficiale: la Regione Toscana ha avviato nuove misure cofinanziate nell’ambito del Programma Regionale Fesr 2021-2027, dedicata al sostegno delle imprese. Un passo significativo per la ripresa economica e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio. Confesercenti insieme a Italia... (Arezzonotizie.it)

Nuovo concorso PNRR in arrivo e nuovi Bandi per i percorsi abilitanti : requisiti - punteggi - tempistiche. RISPOSTE AI QUESITI - L'articolo Nuovo concorso PNRR in arrivo e nuovi Bandi per i percorsi abilitanti: requisiti, punteggi, tempistiche. 205 e 206 del 26 ottobre 2024 e i percorsi abilitanti, compresi quelli per i vincitori di concorso. A rispondere ai quesiti dei nostri lettori nella live del 1° ottobre la docente Sonia Cannas che con la consueta professionalità spiega la normativa. (Orizzontescuola.it)