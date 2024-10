Norma / Sorpreso con la refurtiva di un colpo ai danni di un 66enne, denunciato per ricettazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Norma – A seguito di attività info-investigativa scaturita dalla denuncia di furto in abitazione presentato lo scorso 16 luglio ai danni di una 66enne di Norma (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione in concorso, un ragazzo di 31 anni del posto. I militari operanti, L'articolo Norma / Sorpreso con la refurtiva di un colpo ai danni di un 66enne, denunciato per ricettazione Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Norma / Sorpreso con la refurtiva di un colpo ai danni di un 66enne, denunciato per ricettazione Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– A seguito di attività info-investigativa scaturita dalla denuncia di furto in abitazione presentato lo scorso 16 luglio aidi unadi(LT), i Carabinieri della locale Stazione, hannoin stato di libertà per i reati diin concorso, un ragazzo di 31 anni del posto. I militari operanti, L'articolocon ladi unaidi unperTemporeale Quotidiano.

