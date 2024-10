Nations League –Italia con Israele per mantenere la vetta del girone Retegui primo marcatore a 390 su Sisal it non vuole fermarsi

Nations League –Italia con Israele per mantenere la vetta del girone Retegui, primo marcatore a 3,90 su Sisal.it, non vuole fermarsi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 –Il pareggio con il Belgio ha lasciato l’amaro in bocca all’Italia che, però, vuole voltare immediatamente pagina e tornare al successo contro Israele lunedì sera per mantenere il primato del Gruppo 2 di Nations League. Gli Azzurri, per gli esperti Sisal, sono favoritissimi a bassa quota, 1,19, rispetto al 15 dei Sbircialanotizia.it - Nations League –Italia con Israele per mantenere la vetta del girone Retegui, primo marcatore a 3,90 su Sisal.it, non vuole fermarsi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 –Il pareggio con il Belgio ha lasciato l’amaro in bocca all’Italia che, però,voltare immediatamente pagina e tornare al successo controlunedì sera peril primato del Gruppo 2 di. Gli Azzurri, per gli esperti, sono favoritissimi a bassa quota, 1,19, rispetto al 15 dei

Nations League - pareggio tra Italia e Belgio : all’Olimpico finisce 2-2. Azzurri in dieci per tutto il secondo tempo - Il Belgio pareggia al 60? con Trossard: anche la seconda rete belga nasce da una situazione di palla inattiva. Il primo tempo finisce con il punteggio di 2-1 per gli Azzurri. L’Olimpico di Roma ospita la terza giornata di Nations League che vede contrapposte Italia e Belgio. Ma il match prende una svolta negativa per gli Azzurri un quarto d’ora più tardi: l’arbitro espelle Pellegrini per un ... (Open.online)