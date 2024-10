Anteprima24.it - Napoli, rubato lo smartphone a una coppia di turisti: donna ferita

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa tentato di difendere il suo fidanzato finito nel mirino di due malviventi che si erano impossessati dellodell’uomo. E’ caduta a terra riportando alcune contusioni per fortuna guaribili in pochi giorni. Uno dei malviventi è stato bloccato da una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione ‘Strade Sicure”. Subito dopo sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile, I manette è finito un 29enne cittadino marocchino, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il fatto è accaduto a porta Nolana, a. Nel mirino dei ladri è finita unadi, proveniente dalla Liguria. Laè stata avvicinata da due individui stranieri che in pochi secondi scippano dalle mani dell’uomo lo