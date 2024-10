Sport.quotidiano.net - Nadal, il mito si congeda. Un uomo oltre il fenomeno dritto al cuore della gente

(Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è una cosa che debbo spiegare subito ai miei quattro lettori, raccontando l’addio al tennis di Rafa. E vi assicuro che lo sport e i record con la racchetta c’entrano fino ad un certo punto. Sono, cioè, un punto di partenza. Non un traguardo. Sapete cosa rende leggendario il Campione, cosa ne fa un Eroe con la maiuscola? Non un gol, non uno smash, non una schiacciata. Bensì l’indicibile, quasi inspiegabile capacità di conquistare le animecomune. Rafanon è stato semplicemente un tennista. Così come Pelé e Maradona non furono solo calciatori e Coppi e Pantani non sono stati soltanto ciclisti e Kobe Bryant non era esclusivamente un asso del basket e Valentino Rossi non rimane nella memoria collettiva per le imprese in sella ad una motocicletta. No, no.