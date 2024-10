Milan, Pato racconta la rissa Ibrahimovic-Onyewu: “Buttò giù Zlatan” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle squadre di calcio i segreti vengono custoditi gelosamente, ma ci sono episodi troppo clamorosi per rimanere tra le quattro mura di uno spogliatoio. La rissa tra i pesi massimi Oguchi Onyewu e Zlatan Ibrahimovic ai tempi del Milan nel 2011 non è mai stata smentita. E oggi a distanza di diversi anni, è Alexandre Pato a raccontare nel podcast ‘Voci di calcio’ i dettagli di quanto successo: “Zlatan prese la palla, lui andò a marcarlo, poi Onyewu senza volerlo ‘pum’, colpì il piede di Zlatan. Prese la caviglia di Ibra e Onyewu continuò a giocare – ricorda -. Noi capivamo, Onyewu ha fatto così, ma non lo fece con cattiveria, voleva prendere la palla. Onyewu era appena tornando da un infortunio. Poi Onyewu controllò la palla di spalle e sentimmo arrivare Ibra: entrò con entrambi i piedi su Onyewu, davvero per fare male e ho detto: ‘Cavolo, cosa è successo?’. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle squadre di calcio i segreti vengono custoditi gelosamente, ma ci sono episodi troppo clamorosi per rimanere tra le quattro mura di uno spogliatoio. Latra i pesi massimi Oguchiai tempi delnel 2011 non è mai stata smentita. E oggi a distanza di diversi anni, è Alexandrere nel podcast ‘Voci di calcio’ i dettagli di quanto successo: “prese la palla, lui andò a marcarlo, poisenza volerlo ‘pum’, colpì il piede di. Prese la caviglia di Ibra econtinuò a giocare – ricorda -. Noi capivamo,ha fatto così, ma non lo fece con cattiveria, voleva prendere la palla.era appena tornando da un infortunio. Poicontrollò la palla di spalle e sentimmo arrivare Ibra: entrò con entrambi i piedi su, davvero per fare male e ho detto: ‘Cavolo, cosa è successo?’.

