“Mi ha aggredita e stuprata. È ora che Marilyn Manson affronti il processo. Merita di andare in galera”: lo sfogo dell’ex fidanzata Esmé Bianco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono passati ben quattro anni da quando l’attrice Esmé Bianco ha fatto causa all’ex fidanzato (sono stati insieme due anni dal 2009 al 2011) Marilyn Manson, ma ancora l’ufficio del procuratore della Contea di Los Angeles latita. Non è stato fissato il processo e la causa risulta, quindi, pendente. L’attrice di “Game of Thrones” ha rilasciato una intervista alla versione americana di Rolling Stone. “Non capisco quale sia il problema – ha affermato -. È ora che Brian Warner (il vero nome dell’artista, ndr) entri in un’aula di giustizia. Sarei estasiata se finisse in galera perché lì Merita di stare, ma qualsiasi cosa succeda, va beneLa supereremo. Siamo sopravvissuti fino ad ora. Se sopravvivi a lui, puoi sopravvivere a qualunque cosa. Se devo attraversare l’inferno rivivendo tutto da capo affinché finisca dietro le sbarre, lo farò. Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha aggredita e stuprata. È ora che Marilyn Manson affronti il processo. Merita di andare in galera”: lo sfogo dell’ex fidanzata Esmé Bianco Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono passati ben quattro anni da quando l’attriceha fatto causa all’ex fidanzato (sono stati insieme due anni dal 2009 al 2011), ma ancora l’ufficio del procuratore della Contea di Los Angeles latita. Non è stato fissato ile la causa risulta, quindi, pendente. L’attrice di “Game of Thrones” ha rilasciato una intervista alla versione americana di Rolling Stone. “Non capisco quale sia il problema – ha affermato -. È ora che Brian Warner (il vero nome dell’artista, ndr) entri in un’aula di giustizia. Sarei estasiata se finisse inperché lìdi stare, ma qualsiasi cosa succeda, va beneLa supereremo. Siamo sopravvissuti fino ad ora. Se sopravvivi a lui, puoi sopravvivere a qualunque cosa. Se devo attraversare l’inferno rivivendo tutto da capo affinché finisca dietro le sbarre, lo farò.

