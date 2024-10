Medioriente: Biden, chiederò a Israele di fermare attacchi contro Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) Washington (Usa), 11 ott. (LaPresse) – Joe Biden chiederà a Israele di fermare gli attacchi contro Unifil in Libano. “Assolutamente sì”, ha risposto il presidente, parlando alla Casa Bianca, ai giornalisti che gli hanno chiesto se interverrà in questo senso. Lapresse.it - Medioriente: Biden, chiederò a Israele di fermare attacchi contro Unifil Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Washington (Usa), 11 ott. (LaPresse) – Joechiederà adigliin Libano. “Assolutamente sì”, ha risposto il presidente, parlando alla Casa Bianca, ai giornalisti che gli hanno chiesto se interverrà in questo senso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele-Hezbollah - è battaglia in Libano. Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Attesa per il colloquio Biden-Netanyahu sull’Iran - Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Obiettivo ancora lontano, per lo meno secondo la visuale di Mosca. L’aviazione israeliana ha anche lanciato nuovi raid aerei su diverse località del sud del Libano nel tentativo di piegare Hezbollah. Il segno che Israele sta provando a sfondare le resistenze del movimento sciita nella sua roccaforte. (Open.online)

Attacco all’Iran - telefonata Netanyahu-Biden : “Condivisi alcuni dettagli”. Teheran : “Israele trascina la regione nella catastrofe” - epa11650866 Israeli soldeirs stand at the site hit by a projectile fired from south Lebanon, in Kiryat Shmona, northern Israel, 09 October 2024. According to Magen David Adom (MDA) paramedics, a man and woman approximately 40 years old died in Kiryat Shmona. Il capo della Casa Bianca “ha affermato il suo ferreo impegno per la sicurezza di Israele, sottolineando al contempo la necessità di ... (Quotidiano.net)

99 Medici Usa scrivono a Biden : abbiamo lavorato a Gaza - È un genocidio - basta armi a Israele - 99 medici Usa che lavorano in Gaza scrivono a Biden. E in 12 pagine spiegano perché a Gaza i morti sono molti di più. The post 99 Medici Usa scrivono a Biden: abbiamo lavorato a Gaza, È un genocidio, basta armi a Israele appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)