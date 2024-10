Manovra: Giorgetti, martedì in Cdm Dpb, il 20 l.Bilancio a Camera (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – “martedì 15 è la data in cui dovremo inviare il Dpb alla commissione Ue, quindi sicuramente il Cdm approverà questo. Il 20 di ottobre penso che presenteremo quest’anno alla Camera per ragione di alternanza la legge di Bilancio. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato. Lapresse.it - Manovra: Giorgetti, martedì in Cdm Dpb, il 20 l.Bilancio a Camera Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – “15 è la data in cui dovremo inviare il Dpb alla commissione Ue, quindi sicuramente il Cdm approverà questo. Il 20 di ottobre penso che presenteremo quest’anno allaper ragione di alternanza la legge di. Così il ministro dell’Economia Giancarloin videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI die Senato.

