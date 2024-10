Zon.it - M.S. Severino, Somma interviene sulla cancellazione dei treni: pressing a difesa dei pendolari

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In seguito alle numerose segnalazioni e alle crescenti difficoltà dei, il sindaco di Mercato San, Antonio, ha preso posizionepersistente problematica legata alladeitratta Mercato S.-Salerno. Il Sindaco ha sottolineato la necessità di una programmazione seria per migliorare la mobilità tra i due centri, affermando: “In attesa che si metta mano ad una programmazione seria e concreta di interventi strutturali in grado di ridurre i tempi di percorrenza (oggi ancora inaccettabili in rapporto all’esigua distanza tra Mercato S.e Salerno), permane la problematica delladeidi cui, come Amministrazione, ci siamo fatti carico per addivenire ad una celere soluzione.