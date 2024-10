Lonely Planet, la recensione: l’amore (non) va in vacanza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il film: Lonely Planet, 2024. Regia: Susannah Grant. Cast: Laura Dern, Liam Hemsworth, Diana Silvers, Younès Boucif, Adriano Giannini, Rachida Brakni. Genere: Drammatico, sentimentale. Durata: 101 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Un’autrice solitaria ritiratasi in Marocco per finire il suo ultimo libro incontra un uomo più giovane (e fidanzato) con il quale intraprende una relazione. A chi è consigliato? A chi ama le storie d’amore ambientate in atmosfere esotiche. <!







In linea con un filone narrativo che nell'ultimo anno sta guadagnando sempre più spazio a Hollywood, quello delle relazioni tra donne mature e uomini più giovani, arriva su Netflix Lonely Planet, commedia romantica diretta da Susannah Grant e con protagonisti Laura Dern e Liam Hemsworth.

Lonely Planet - recensione : Laura Dern - Liam Hemsworth e il cine-turismo smaccato di un romance patinato - In streaming su Netflix. Comunque …. Nonostante la coppia protagonista, decisamente affiatata, risulta tutto fin troppo prevedibile nel film di Susannah Grant. Tuttavia, e lo scriviamo subito, c'è un'artificiosità narrativa, enfatizzata dai dialoghi ben poco credibili, che lascia abbastanza perplessi. (Movieplayer.it)

Mister Movie | Liam Hemsworth ha firmato per il film Netflix Lonely Planet per poter lavorare con Laura Dern - Liam Hemsworth ha firmato per 'Lonely Planet' per poter lavorare con Laura Dern, dopo aver sentito per anni "parlare bene" di lei. (Mistermovie.it)

