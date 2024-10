Liliana Resinovich potrebbe essere stata uccisa: la seconda autopsia mostrerebbe una frattura vertebrale (Di venerdì 11 ottobre 2024) La seconda autopsia sul corpo di Liliana Resinovich avrebbe trovato una frattura a una vertebra: è un nuovo indizio Notizie.virgilio.it - Liliana Resinovich potrebbe essere stata uccisa: la seconda autopsia mostrerebbe una frattura vertebrale Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lasul corpo diavrebbe trovato unaa una vertebra: è un nuovo indizio

Liliana Resinovich - cosa è emerso dalla seconda autopsia - Liliana Resinovich ultime notizie. Il caso, a distanza di anni, è ancora avvolto nel mistero. Molti si chiedono ancora come sia morta e chi abbia commesso il delitto. Nonostante sia passato un bel po’ di tempo dalla morte della donna, il caso continua a far rumore perchè ad oggi sembra non avere un colpevole. (Tvzap.it)

Morte Liliana Resinovich - arrivano i risultati della seconda autopsia : “Nuove lesioni” - Secondo una recente perizia, Liliana potrebbe essere morta il giorno stesso della scomparsa, il 14 dicembre 2021, una tesi sostenuta anche dai familiari, convinti che la donna non possa essere rimasta nel bosco per tre settimane senza subire aggressioni da animali o deterioramenti significativi. (Thesocialpost.it)

Liliana Resinovich aveva «lesioni al volto - alla testa e una vertebra» : la nuova relazione medico-legale - Liliana Resinovich, l'indagine prosegue. Una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica sarebbe stata riscontrata durante il nuovo esame autoptico sui resti della donna morta nel... (Ilgazzettino.it)