Libano, fuoco di artiglieria sulla base Unifil: feriti due caschi blu

Pare che il contingente dell'Onu si sia trovato in mezzo al fuoco incrociato tra le Idf e gli Hezbollah. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti

