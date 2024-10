La prevenzione per la salute non è un optional: al tè del giovedì a San Secondo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si parlerà dell’importanza della prevenzione per la salute al prossimo incontro de “Il tè del giovedì”con il direttore dell’unità operativa di Endoscopia digestiva e Gastroenterologia dell’Azienda Usl di Parma.Per capire quali sono le verità e i falsi miti su quello che possiamo e dobbiamo Parmatoday.it - La prevenzione per la salute non è un optional: al tè del giovedì a San Secondo Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si parlerà dell’importanza dellaper laal prossimo incontro de “Il tè del”con il direttore dell’unità operativa di Endoscopia digestiva e Gastroenterologia dell’Azienda Usl di Parma.Per capire quali sono le verità e i falsi miti su quello che possiamo e dobbiamo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asp e polizia insieme per la salute - martedì open day della prevenzione : screening gratuiti in piazza Nascè - 30 alle 15. 30, i cittadini avranno la. . . Dopo gli Open Day a Borgo Nuovo, Cep e alla Kalsa, gli ambulatori mobili saranno martedì 15 ottobre in piazza Nascè dove, dalle 9. Prosegue l’impegno comune dell’Asp di Palermo e della polizia per la promozione della salute, ma soprattutto per la prevenzione. (Palermotoday.it)

Ottobre rosa della prevenzione - Villaggio della salute in città - Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 16, nel cuore della città, in piazza Libertà verrà allestito un vero e proprio Villagio della Salute grazie all’associazione Komen, in collaborazione con i centri diagnostici “Guarino” e “Montevergine” e con la preziosa collaborazione del Coni, tutte le ragazze e le donne che vorranno, potranno effettuare gratuitamente PAP TEST, MAMMOFRAFIE ed ... (Anteprima24.it)

“Prevenzione in rosa” - Villaggio della salute nei Giardini comunali : esami e screening gratuiti - Un Villaggio della salute all’interno dei Giardini comunali di Latina. L’iniziativa, in calendario per sabato 12 ottobre, rientra nell’ambito della “Prevenzione in rosa”, un programma di eventi organizzati da Asl e Comune, con il patrocinio della Regione Lazio Assessorato al Turismo, Ambiente... (Latinatoday.it)