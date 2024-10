Koopmeiners prova ad anticipare il rientro: la possibile soluzione della Juventus (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teun Koopmeiners potrebbe provare ad anticipare i tempi del rientro dopo l’infortunio. Il centrocampista della Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto infatti a indossare una protezione speciale per il costato, una sorta di armatura per tutelarsi da eventuali colpi e rimanere a disposizione di Thiago Motta già per il match di sabato 19 contro la Lazio. Gli esami effettuati al JMedical nella giornata di giovedì hanno evidenziato una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra, una diagnosi che normalmente richiederebbe uno stop di almeno un mese. L'articolo Koopmeiners prova ad anticipare il rientro: la possibile soluzione della Juventus CalcioWeb. Calcioweb.eu - Koopmeiners prova ad anticipare il rientro: la possibile soluzione della Juventus Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teunpotrebbere adi tempi deldopo l’infortunio. Il centrocampista, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto infatti a indossare una protezione speciale per il costato, una sorta di armatura per tutelarsi da eventuali colpi e rimanere a disposizione di Thiago Motta già per il match di sabato 19 contro la Lazio. Gli esami effettuati al JMedical nella giornata di giovedì hanno evidenziato una frattura lievemente scompostaseconda costa anteriore destra, una diagnosi che normalmente richiederebbe uno stop di almeno un mese. L'articoloadil: laCalcioWeb.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Koopmeiners prova ad anticipare il rientro: la possibile soluzione della Juventus - Il centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners, è pronto infatti a indossare una protezione speciale per il costato dopo l'infortunio ... (calcioweb.eu)

Juventus, Koopmeiners con l'armatura per Inter. Giuntoli su Skrniar per gennaio - Koopmeiners quando rientra? I tempi di recupero dall'infortunio e la speranza di Thiago Motta per riaverlo per Inter-Juventus. Calciomercato, la rosa ... (affaritaliani.it)

JUVENTUS - Koopmeiners prova ad anticipare il rientro, indosserà una protezione al costato - Teun Koopmeiners potrebbe provare ad anticipare i tempi del rientro. Il centrocampista della Juventus è pronto infatti a indossare una protezione speciale per il costato, una sorta di armatura per tut ... (napolimagazine.com)