Jasmine Paolini non ce la fa e si ferma ai quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Paolini siaididel Wtadi: l’oro olimpico Zheng Qinwen passa in tre set 6-2 3-6 6-3 e raggiunge Wang Xinyu in una semitutta cinese. Dall’altra parte Sabalenka-Gauff. Paolini termina lo swing asiatico senza migliorare la sua posizione in classifica (rimane 6 al mondo), ma con la qualificazione alle Wta Finals in tasca. Un match cheaveva riportato sul filo dell’equilibrio dopo essere stata in svantaggio di un set e un break, ma deciso al terzo dalla maggior freschezza e resa al servizio dell’avversaria che trova la terza vittoria contro una top10 nel 2024 e rimane in scia per l’ultimo posto alle Finals nella sfida a due con Emma Navarro (più distante l’altra americana Danielle Collins).