Israele spara ancora contro la base italiana dell'Unifil: altri due caschi blu feriti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sembra incredibile, ma a meno di 24 ore dall'attacco a tre basi UNIFIL gestite dall'Italia, e nonostante le forti proteste della comunità internazionale, l'esercito israeliano ha nuovamente aperto il fuoco contro un posto di osservazione delle Nazioni Unite nel sud del Libano. A darne notizia sono i media libanesi e israeliani, che citano una fonte ONU secondo cui altri due caschi blu sarebbero rimasti feriti. Questi ultimi, secondo quanto riferito dal portavoce della missione di peacekeeping dell'ONU, Andrea Tenenti, non sarebbero italiani, bensì cingalesi. Secondo il Times of Israel, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro un posto di osservazione della forza di mantenimento della pace UNIFIL nella sua base principale a Naqoura. Al momento, l'IDF non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

