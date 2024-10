“Io e mia moglie abbiamo deciso che non lasceremo mai più nostra figlia da sola con i nonni dopo quello che hanno combinato, è troppo drastico?”: il post virale su Reddit (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un papà ha lasciato la figlia di nove mesi dai suoi genitori e quando è tornato a riprenderla si è infuriato come mai prima e ha deciso che mai più lascerà la bimba dai nonni. La storia, diventata virale su Reddit, ha attirato molti commentatori ed è stata ripresa dal Mirror. L’uomo, rimasto anonimo come da prassi della piattaforma, è arrivato a casa dei suoi per prendere la figlia e lì ha scoperto che i due l’avevano portata a farsi bucare le orecchie. Il papà ha spiegato che lui e la moglie avevano già discusso su questa opportunità per la figlia Thalia (nome fittizio), decidendo per il no: “Non mi è mai piaciuta l’idea di farlo da bambina, quando non può dare il consenso. I genitori di mia moglie le hanno forato le orecchie quando era piccola e lei ha sempre odiato portare gli orecchini”. Ilfattoquotidiano.it - “Io e mia moglie abbiamo deciso che non lasceremo mai più nostra figlia da sola con i nonni dopo quello che hanno combinato, è troppo drastico?”: il post virale su Reddit Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un papà ha lasciato ladi nove mesi dai suoi genitori e quando è tornato a riprenderla si è infuriato come mai prima e hache mai più lascerà la bimba dai. La storia, diventatasu, ha attirato molti commentatori ed è stata ripresa dal Mirror. L’uomo, rimasto anonimo come da prassi della piattaforma, è arrivato a casa dei suoi per prendere lae lì ha scoperto che i due l’avevano portata a farsi bucare le orecchie. Il papà ha spiegato che lui e laavevano già discusso su questa opportunità per laThalia (nome fittizio), decidendo per il no: “Non mi è mai piaciuta l’idea di farlo da bambina, quando non può dare il consenso. I genitori di mialeforato le orecchie quando era piccola e lei ha sempre odiato portare gli orecchini”.

