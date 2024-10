Intrusione di un aereo nemico, sirene in Israele (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una sospetta infiltrazione di un drone ha fatto scattare le sirene dell'allarme nel centro di Israele, in particolare a Herzliya e Ramat Hasharon, a nord di Tel Aviv Ilgiornale.it - Intrusione di un aereo nemico, sirene in Israele Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una sospetta infiltrazione di un drone ha fatto scattare ledell'allarme nel centro di, in particolare a Herzliya e Ramat Hasharon, a nord di Tel Aviv

