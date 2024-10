Spettacolo.periodicodaily.com - “INTERFERENZE”, Il Brano Elettro-pop di BOSCO

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A partire da oggi venerdì 11 ottobre 2024, è in onda sulle radio “”, il nuovo singolo di, già accessibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre, e presenta un sound-pop e affronta con leggerezza le difficoltà nel superare le incomprensioni che spesso mettono a dura prova le relazioni. “” è il Nuovo Singolo diin Rotazione Radiofonica A partire da venerdì 11 ottobre 2024, il nuovo singolo diintitolato “” sarà in rotazione radiofonica. Ilè già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre, pronto per essere ascoltato dai fan e dagli appassionati di musica. Il Significato di “” “” è un pezzo-pop che affronta con leggerezza le difficoltà che si presentano nel superare le incomprensioni che minacciano di compromettere i rapporti interpersonali.