Incocciati | Se Kvaratskhelia avesse un procuratore migliore guadagnerebbe di più Raspadori? A Napoli sta soffrendo

L'ex calciatore si è soffermato sulle performane dei due attaccanti del Napoli, Kvaratskhelia e Raspadori. Giuseppe Incocciati, opinionista di Mediaset ed ex calciatore di Napoli e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative durante la trasmissione 1 Football Club su 1 Station Radio, ponendo l'accento sulle performance di due attaccanti della squadra di Conte: Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori. Kvaratskhelia e il ruolo dell'agente Incocciati ha evidenziato l'importanza di avere un procuratore competente nel calcio moderno, paragonando la situazione attuale del giocatore del Napoli a quella di altri campioni e menzionando la gestione delle retribuzioni nel Milan di Capello e Riviera. Ecco le sue parole: "Avere un procuratore bravo significa assicurarsi somme con grandi benefici. Forse, se avesse un procuratore migliore guadagnerebbe di più.

