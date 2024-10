Giornalettismo.com - I limiti della PA: non tutte riconoscono la firma elettronica avanzata con CIE

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I documenti PDF o p7m possono essereti, attraverso, anche grazie alla Carta d’identità. Detta così, sembra essere un grande passo e, soprattutto, sembra essere un modo per far guadagnare alla CIE del terreno rispetto al sistema dello SPID. In teoria, scaricando una applicazione messa a disposizione dall’Istituto Poligrafico dello Stato (l’app si chiama CIE Signed), è possibile associare la propria carta d’identitàa unache, in questo modo, potrebbe essere utilizzata anche verso la pubblica amministrazione. Una situazione che sembrerebbe ideale, non è così? Il problema è che – come direbbe qualcuno diventato recentemente famoso per una audace iniziativa di raccolta fondi – sono emerse delle “complicanze”.