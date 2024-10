I classici da indossare. Il rosa che resiste (Di venerdì 11 ottobre 2024) Federica Nargi (nella foto) protagonista delle nuove collezioni autunno inverno 2025 di Mabina Gioielli. Nella foto Nargi indossa un multilayering in rosa, ora e ancora, di grande tendenza: il #barbiecore è destinato a durare. Il rosa di Mabina è negli zirconi di collezioni iconiche e luminose. Dal pastello al fuxia, in tutte le sfumature. Mabina ha fatto della rivisitazione dei classici della gioielleria un fondamento, assieme all’interpretazione dei nuovi trend. Quotidiano.net - I classici da indossare. Il rosa che resiste Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Federica Nargi (nella foto) protagonista delle nuove collezioni autunno inverno 2025 di Mabina Gioielli. Nella foto Nargi indossa un multilayering in, ora e ancora, di grande tendenza: il #barbiecore è destinato a durare. Ildi Mabina è negli zirconi di collezioni iconiche e luminose. Dal pastello al fuxia, in tutte le sfumature. Mabina ha fatto della rivisitazione deidella gioielleria un fondamento, assieme all’interpretazione dei nuovi trend.

