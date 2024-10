Sport.quotidiano.net - Hogs contro ogni forma di razzismo: "Togliamo i ragazzi dalla strada"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli, storica squadra di football americano della nostra città, annuncia l’apertura della campagna di reclutamento per la stagione 2024/2025, rivolta a giocatori per la prima squadra, le giovanili e la squadra femminile. "La nuova campagna - si legge in un comunicato - non è solo un invito a praticare uno sport appassionante, ma è anche un forte messaggio di inclusione e di lottadi. Che tu sia ricco o povero, bianco o nero, uomo o donna, magro o robusto, negliconta solo una cosa: il cuore con cui scendi in campo". A rappresentare la squadra sui manifesti della campagna ci sono Giulia Olivieri, Peter Anumel e il piccolo Thomas AH Diarra, tutti atleti degli. "NegliReggio Emilia - sottolinea il presidente del club Davide Ruozzi - non c’è spazio per ilné per alcun tipo di pregiudizio.