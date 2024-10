Fridays for Future, gli studenti arrivano al Miur tra cori e striscioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) La manifestazione studentesca Fridays for Future organizzata a Roma è arrivata all’esterno del ministero dell’istruzione a Trastevere. Le migliaia di studenti scesi in piazza si sono sistemati sulle scale dell’edificio, presidiato dalle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa. striscioni, cori e balli hanno accompagnato il presidio. Si segnalano alcuni attimi di tensione tra le diverse sigle che hanno aderito alla manifestazione, con una parte del corteo, legata ai collettivi dei licei romani e al movimento Fridays for Future, che si è staccata in contrapposizione con gli universitari di Osa e Cambiare Rotta, concludendo il proprio corteo nella vicina piazza San Cosimato. Lapresse.it - Fridays for Future, gli studenti arrivano al Miur tra cori e striscioni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La manifestazione studentescafororganizzata a Roma è arrivata all’esterno del ministero dell’istruzione a Trastevere. Le migliaia discesi in piazza si sono sistemati sulle scale dell’edificio, presidiato dalle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa.e balli hanno accompagnato il presidio. Si segnalano alcuni attimi di tensione tra le diverse sigle che hanno aderito alla manifestazione, con una parte del corteo, legata ai collettivi dei licei romani e al movimentofor, che si è staccata in contrapposizione con gli universitari di Osa e Cambiare Rotta, concludendo il proprio corteo nella vicina piazza San Cosimato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fridays for Future - corteo anche a Roma : “Soldi in istruzione e ambiente - non per le armi. Governo Meloni complice del genocidio a Gaza” - In piazza non sono mancate anche le bandiere palestinesi, per ribadire la contrarietà della politica di Israele che, secondo gli studenti “è stato in grado di fare una pulizia etnica e di far vivere ai palestinesi una apartheid da 76 anni. Accanto al clima gli studenti hanno manifestato anche contro il Governo Meloni e i suoi provvedimenti come il Decreto Sicurezza, approvato alla Camera e ora ... (Ilfattoquotidiano.it)

Firenze - i Fridays for Future portano in piazza l’alluvione - “Possiamo salvarci - ma fate presto” - "Se la Regione presentasse almeno una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici per una governance più snella e reattiva, come hanno fatto Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia, potrebbe accedere a fondi europei come il Next Generation Eu, il fondo europeo di sviluppo regionale o il fondo di coesione". (Lanazione.it)

Fridays for Future - Greta Thunberg a Milano : “Epoca di sfruttamento e colonialismo” - I palestinesi hanno vissuto per decenni sotto l’oppressione soffocante di un regime di apartheid. E nell’ultimo anno, con il genocidio in diretta streaming di Israele, il mondo ha nuovamente abbandonato la Palestina”, ha aggiunto Thunberg. (LaPresse) Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future a Milano parla dal palchetto improvvisato su un furgone, indossando una kefiah, e tocca ... (Lapresse.it)