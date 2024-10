.com - Farsi fare un “grattino” al centro benessere

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I “grattini” non fanno piacere solo ai gatti. In un’anonima via della periferia ovest di Milano, nascosto dietro un portone senza insegne, si cela un piccolo universo dedicato al relax e al. Qui, nel cuore pulsante della Ghisolfa, ha aperto i battenti la prima Grattineria del Nord Italia, un concetto innovativo che promette di rivoluzionare il modo in cui concepiamo il relax urbano. Ritorno all’infanzia: quando la coccola diventa terapia “Pidipidi”: un nome che evoca ricordi d’infanzia, sussurri materni e carezze rassicuranti. È proprio da questi gesti d’amore primordiali che nasce l’idea della Grattineria, un luogo dove riscoprire il potere terapeutico del tocco gentile. Non si tratta di un semplicemassaggi, ma di un’esperienza multisensoriale che promette di trasportare i clienti in uno stato di beatitudine quasi infantile.