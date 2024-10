Ex squillo con reddito di cittadinanza, non ne aveva diritto. A processo per errore del Caf: assolta (Di venerdì 11 ottobre 2024) ANCONA - Quando si dice premiare la buona fede. Una donna di 34 anni aveva presentato all'Inps la richiesta di prendere il reddito di cittadinanza. La pratica era passata ma dopo aver iniziato a prendere i primi soldi c’era stato un controllo della guardia di finanza che aveva evidenziato come la Anconatoday.it - Ex squillo con reddito di cittadinanza, non ne aveva diritto. A processo per errore del Caf: assolta Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ANCONA - Quando si dice premiare la buona fede. Una donna di 34 annipresentato all'Inps la richiesta di prendere ildi. La pratica era passata ma dopo aver iniziato a prendere i primi soldi c’era stato un controllo della guardia di finanza cheevidenziato come la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Prendeva il reddito di cittadinanza - ma aveva 1 - 7 milioni di euro : arrestato imprenditore truffatore - Attualmente, l’uomo è gravato da debiti tributari superiori a 3,75 milioni di euro. e Mediocredito centrale S. A. p. I fondi illecitamente ottenuti venivano riciclati attraverso l’acquisto e il leasing di auto di grossa cilindrata, mantenendo un tenore di vita elevato. . Le indagini sono scattate dopo la denuncia di appropriazione indebita presentata dal titolare di una concessionaria, che ha ... (Ilgiorno.it)

Altro che reddito di cittadinanza : a Roma la lezione di un 60enne - Dall’altra […] The post Altro che reddito di cittadinanza: a Roma la lezione di un 60enne appeared first on L'Identità . Da una parte le prefiche del reddito di cittadinanza, quella moltitudine di nullafacenti che per anni hanno ricevuto la mancetta dai grillini comodamente sul divano di casa e che, venuta meno la questua per “colpa” del governo Meloni, assediano i talk tv piagnucolando per la ... (Lidentita.it)

Giuli : “Basta denari a pioggia al cinema - è stato un reddito di cittadinanza da pellicola” - A quindici anni si può sbagliare; mi ha salvato Parmenide, lo studio e da tempo ormai mi sono disintossicato dal virus della destra radicale”.  L'articolo Giuli: “Basta denari a pioggia al cinema, è stato un reddito di cittadinanza da pellicola” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. . Da oggi regole rigide e basta distribuzione di denari a pioggia, si punta ad alzare la qualità ”. (Secoloditalia.it)