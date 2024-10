Esce in giardino e trova 100 procioni affamati: donna terrorizzata chiama la polizia (Di venerdì 11 ottobre 2024) I fatti sono avvenuti a Poulsbo, nello Stato di Washington. La donna per moltissimi anni aveva avuto l'abitudine di nutrire gli orsetti lavatori della zona, ma giovedì se n'è trovata in giardino un centinaio. "Erano aggressivi, avevano fame". Fanpage.it - Esce in giardino e trova 100 procioni affamati: donna terrorizzata chiama la polizia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I fatti sono avvenuti a Poulsbo, nello Stato di Washington. Laper moltissimi anni aveva avuto l'abitudine di nutrire gli orsetti lavatori della zona, ma giovedì se n'èta inun centinaio. "Erano aggressivi, avevano fame".

