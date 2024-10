Edoardo Donnamaria aggredito: paura per l’ex del “GF” (VIDEO) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Personaggi Tv. Brutta disavventura per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria, che è stato aggredito. Lui stesso ha raccontato ciò che gli è successo sui social. Il ragazzo ha spiegato che una persona si è fatta trovare sotto la sede Radio Zeta, per la quale lavora come speaker, e ha iniziato a tartassarlo. Pare c’entri anche la sua ex Antonella Fiordelisi. Ricordiamo che i due si sono conosciuti al Grande Fratello e hanno avuto una relazione sia nella casa che fuori. Tvzap.it - Edoardo Donnamaria aggredito: paura per l’ex del “GF” (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Personaggi Tv. Brutta disavventura perconcorrente del Grande Fratello Vip 2022,, che è stato. Lui stesso ha raccontato ciò che gli è successo sui social. Il ragazzo ha spiegato che una persona si è fatta trovare sotto la sede Radio Zeta, per la quale lavora come speaker, e ha iniziato a tartassarlo. Pare c’entri anche la sua ex Antonella Fiordelisi. Ricordiamo che i due si sono conosciuti al Grande Fratello e hanno avuto una relazione sia nella casa che fuori.

