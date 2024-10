Domenica 13 in piazza Roma appuntamento con l’iniziativa “Io non rischio 2024” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato alla Protezione Civile Italo Barbieri hanno ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti una delegazione di volontari guidata dal presidente della Associazione Volontari Protezione Civile di Benevento Aniello Petito e da rappresentanti della Federazione Pro Vita, del Gruppo Comunale di Pontelandolfo, della Protezione Civile Pontelandolfo e della Pubblica Assistenza Protezione Civile Telesia. Nel corso dell’incontro i volontari hanno illustrato agli amministratori l’iniziativa di carattere informativo che si terrà Domenica 13 ottobre in piazza Roma dalle ore 9:30 alle ore 20:00 in occasione della Giornata nazionale “Io non rischio 2024” con l’intervento di esperti dell’Università del Sannio, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dei Vigili del Fuoco. Anteprima24.it - Domenica 13 in piazza Roma appuntamento con l’iniziativa “Io non rischio 2024” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato alla Protezione Civile Italo Barbieri hanno ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti una delegazione di volontari guidata dal presidente della Associazione Volontari Protezione Civile di Benevento Aniello Petito e da rappresentanti della Federazione Pro Vita, del Gruppo Comunale di Pontelandolfo, della Protezione Civile Pontelandolfo e della Pubblica Assistenza Protezione Civile Telesia. Nel corso dell’incontro i volontari hanno illustrato agli amministratoridi carattere informativo che si terrà13 ottobre indalle ore 9:30 alle ore 20:00 in occasione della Giornata nazionale “Io non” con l’intervento di esperti dell’Università del Sannio, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dei Vigili del Fuoco.

