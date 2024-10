Terzotemponapoli.com - Di Donato: Buongiorno ama conquistarsi tutto sul campo”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Daniele Di, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it. Ha parlato di Alessandroe della sua crescita a Napoli. Di seguito le sue parole. Disu: “Ha una base importantissima” Così Di: “In cosa è cresciuto tanto rispetto al suo percorso e quanti margini di crescita ha ancora? “Ha una base importantissima, perché è cresciuto nelle giovanili del Torino, conosco lo spirito che aleggia in quella società. Lui amasul, è cresciuto tantissimo come leader, ha portato una fascia di capitano importante come quella dei granata. La chiamata di Napoli dimostra la sua crescita, ed ha ancora margini di miglioramento. Lui è un ragazzo molto intelligente che ha voglia, e quindi crescerà ancora tanto”.