Detruyer | Il pareggio contro la Roma ci ha dato questo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Mariesi è pronunciata sulla sfida pareggiata dall’Inter Womenla. La centrocampista ha sottolineato il suo entusiasmo per la prestazione mostrata dalle nerazzurre. LE DICHIARAZIONI – Mariesi è raccontata sui profili social del club nerazzurro in vista di Como-Inter Women. La centrocampista belga ha espresso la sua soddisfazione per il modo in cui la sua squadra ha disputato l’ultima sfidale campionesse d’Italia: «Abbiamo fatto una buona prestazionela, squadra molto forte. Dobbiamo portarci tutta quella sicurezza che abbiamo guadagnato in questa partita e riproporla nella prossima sfida. Penso anche che dovremmo rimanere con i piedi per terra, unlanon significa che da qui in poi vinceremo sempre. Tutte le gare sono importanti, per cui noi dobbiamo concentrarci ora sulla prossima gara».