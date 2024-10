Decreto sicurezza, tutti in piazza: "Difendiamo il diritto di protesta" (Di venerdì 11 ottobre 2024) A rispondere all’appello di Cgil e Uil, che chiedono una mobiltazione contro il ddl sicurezza (1660), una manifestazione ’A pieno regime’ prevista domani in piazza Nettuno. Ad annunciarlo il collettivo Làbas, con sede in vicolo Bolognetti, che a seguito di un’incontro cittadino, ha deciso di scendere in piazza, in prima linea, in difesa del diritto di manifestare toccato su vari livelli dal nuovo Decreto. Infatti, l’ultimo disegno di legge del governo Meloni, approvato il 18 settembre dalla Camera (ora in esame del Senato), con modifiche del codice penale, formula venti nuovi reati, estendendo sanzioni e aggravanti (ad esempio, la reclusione per i blocchi stradali) e ampliando le pene di reati già esistenti, come previsto per i detenuti che prendano parte a rivolte, o per la resistenza passiva. Ilrestodelcarlino.it - Decreto sicurezza, tutti in piazza: "Difendiamo il diritto di protesta" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A rispondere all’appello di Cgil e Uil, che chiedono una mobiltazione contro il ddl(1660), una manifestazione ’A pieno regime’ prevista domani inNettuno. Ad annunciarlo il collettivo Làbas, con sede in vicolo Bolognetti, che a seguito di un’incontro cittadino, ha deciso di scendere in, in prima linea, in difesa deldi manifestare toccato su vari livelli dal nuovo. Infatti, l’ultimo disegno di legge del governo Meloni, approvato il 18 settembre dalla Camera (ora in esame del Senato), con modifiche del codice penale, formula venti nuovi reati, estendendo sanzioni e aggravanti (ad esempio, la reclusione per i blocchi stradali) e ampliando le pene di reati già esistenti, come previsto per i detenuti che prendano parte a rivolte, o per la resistenza passiva.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In piazza contro il ddl sicurezza : "Criminalizza il dissenso" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Durante un incontro che si è tenuto a Làbas, in vicolo Bolognetti, per discutere del DdL Sicurezza, la decisione di una manifestazione, "A pieno regime", per sabato 12 ottobre alle 17:30 in Piazza del Nettuno. . "L' assemblea cittadina ha. (Bolognatoday.it)

Degrado in piazza Umberto - l'ordinanza sicurezza non convince i commercianti : "Nessun miglioramento" - Diminuisce la percezione di insicurezza in piazza Moro, ma aumenta in maniera drammatica quella in piazza Umberto. . I commercianti delle due zone attigue vivono situazioni. . Sembrano questi gli esiti dell'ordinanza comunale anti-degrado, ratificata lo scorso agosto e prolungata negli ultimi giorni. (Baritoday.it)

Un finanziamento ministeriale per la progettazione della messa in sicurezza idraulica di piazza Marini - . . Insieme ai documenti di indirizzo alla progettazione per i due interventi nelle frazioni di San Vito e Sant’Ermete, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato anche una delibera per finanziare un’opera analoga nel capoluogo: la messa in sicurezza idraulica e rifunzionalizzazione di piazza. (Riminitoday.it)