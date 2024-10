Dalla Regione un sostegno ai lavoratori dell’auto in cassa integrazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si cercano risposte alla crisi dell’auto che colpisce Mirafiori e non solo. Un segnale arriva Dalla Regione Piemonte. “La misura – per la quale prevediamo una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro – permetterà di arrivare al 2026 salvaguardando i lavoratori e integrando il loro reddito. A novembre la riunione per definire i dettagli” Dalla Regione un sostegno ai lavoratori dell’auto in cassa integrazione L'Identità. Lidentita.it - Dalla Regione un sostegno ai lavoratori dell’auto in cassa integrazione Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si cercano risposte alla crisiche colpisce Mirafiori e non solo. Un segnale arrivaPiemonte. “La misura – per la quale prevediamo una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro – permetterà di arrivare al 2026 salvaguardando ie integrando il loro reddito. A novembre la riunione per definire i dettagli”unaiinL'Identità.

