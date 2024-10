Crimini di stato con gas (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un’inchiesta del giornalista indipendente Alex Perry, pubblicata dall’edizione europea della testata statunitense Politico, getta delle ombre molto fosche sul gigante fossile TotalEnergies. La multinazionale transalpina avrebbe avuto tutti gli elementi Crimini di stato con gas il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Crimini di stato con gas Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un’inchiesta del giornalista indipendente Alex Perry, pubblicata dall’edizione europea della testata statunitense Politico, getta delle ombre molto fosche sul gigante fossile TotalEnergies. La multinazionale transalpina avrebbe avuto tutti gli elementidicon gas il manifesto.

