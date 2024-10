"Così salveremo la pelletteria". Scandicci laboratorio anti crisi (Di venerdì 11 ottobre 2024) La "capitale" della pelletteria si candida a diventare un laboratorio per aggredire la crisi che attanaglia il settore moda. L’idea è stata lanciata mercoledì, in un incontro pubblico al quale hanno preso parte l’assessore regionale al Sostegno economico a artigianato, piccola e media impresa, industria e associazioni di categoria, Leonardo Marras, e la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. "Auspichiamo che Scandicci possa diventare un laboratorio di sperimentazione delle grandi novità che la Regione sta presentando – ha detto Sereni -. Essere consapevoli della difficoltà, parlare di crisi, trovarsi tutti qui, Comune, Regioni e associazioni di categoria è già un dato di novità e un punto di partenza per fare qualcosa tutti insieme. Lanazione.it - "Così salveremo la pelletteria". Scandicci laboratorio anti crisi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La "capitale" dellasi candida a diventare unper aggredire lache attanaglia il settore moda. L’idea è stata lanciata mercoledì, in un incontro pubblico al quale hanno preso parte l’assessore regionale al Sostegno economico a artigianato, piccola e media impresa, industria e associazioni di categoria, Leonardo Marras, e la sindaca di, Claudia Sereni. "Auspichiamo chepossa diventare undi sperimentazione delle grandi novità che la Regione sta presentando – ha detto Sereni -. Essere consapevoli della difficoltà, parlare di, trovarsi tutti qui, Comune, Regioni e associazioni di categoria è già un dato di novità e un punto di partenza per fare qualcosa tutti insieme.

