Corrado Formigli vittima di un incidente, in diretta a Piazzapulita con il tutore al braccio

Spettatori preoccupati per Corrado Formigli che, nella serata di giovedì 10 ottobre, ha condotto il suo programma Piazzapulita su La7 con un tutore al braccio. "Ho avuto un incidente", ha spiegato il giornalista ai telespettatori ai quali ha chiesto "di essere comprensivi". 

Corrado Formigli pieno di fratture "Eccoci qua, è una puntata importante e non potevamo mancare. Datemi magari una mano, abbiate un po' di comprensione perché sarà una conduzione un po' faticosa. – ha spiegato Corrado Formigli aprendo Piazzapulita – Vedete che ho un braccio appeso perché ho avuto un incidente. Ho cinque costole fratturate, una scapola fratturata e qualche escoriazione.

