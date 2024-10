Contratto metalmeccanici, Federmeccanica propone un premio di 700 euro: no dei sindacati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le trattative per il rinnovo del Contratto nazionale dei metalmeccanici si inceppa; Federmeccanica e Assistal hanno proposto l’erogazione di un importo di 700 euro lordi all’anno a partire da giugno 2026, per le aziende con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10% (rispetto all’anno precedente). La proposta è una risposta sia ai sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, che avevano chiesto un incremento dei minimi retributivi di 280 euro lordi a regime. La proposta di Federmeccanica-Assistal Federmeccanica-Assistal e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si sono incontrate per la sesta volta dall’inizio della trattativa, avviata il 30 maggio 2024, e sono emerse diverse frizioni tra le parti. Quifinanza.it - Contratto metalmeccanici, Federmeccanica propone un premio di 700 euro: no dei sindacati Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le trattative per il rinnovo delnazionale deisi inceppa;e Assistal hanno proposto l’erogazione di un importo di 700lordi all’anno a partire da giugno 2026, per le aziende con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10% (rispetto all’anno precedente). La proposta è una risposta sia aiFiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, che avevano chiesto un incremento dei minimi retributivi di 280lordi a regime. La proposta di-Assistal-Assistal e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si sono incontrate per la sesta volta dall’inizio della trattativa, avviata il 30 maggio 2024, e sono emerse diverse frizioni tra le parti.

