Napolipiu.com - Continua il brutto periodo di Politano, Repubblica: “E’ il secondo furto in pochi mesi per lui”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non solo la mancata convocazione in Nazionale: il calciatore del Napoli Matteoaffronta ilin. Matteo, attaccante del Napoli, sta attraversando undifficile, non solo sul campo ma anche nella vita privata. Il calciatore non è stato convocato dal commissario tecnico Luciano Spalletti per la Nations League e, come se non bastasse, ha recentemente subito un. L’auto diè stata rubata mentre si trovava a Posillipo, dove stava cenando con i parenti. Fortunatamente, il veicolo è stato successivamente ritrovato.quanto riportato dall’edizione odierna di La, questo non è il primo episodio del genere che coinvolge l’ex giocatore dell’Inter. Qualche mese fa,aveva già subito ildi una Smart, ma all’epoca non erano trapelate notizie sull’accaduto.