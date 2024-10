Civitavecchia, la salute mentale tra stigma e voglia di benessere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Civitavecchia, 11 ottobre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale della salute mentale, si è tenuto ieri presso il Teatro Fondazione Cariciv di Civitavecchia un importante incontro organizzato dal Dipartimento di salute mentale della Asl Roma 4, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia. La giornata ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sul tema dell’inquinamento della salute mentale, tra stigma e voglia di benessere, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di dialogare direttamente con gli operatori del settore. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale della, si è tenuto ieri presso il Teatro Fondazione Cariciv diun importante incontro organizzato dal Dipartimento didella Asl Roma 4, con il patrocinio del Comune di. La giornata ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sul tema dell’inquinamento della, tradi, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di dialogare direttamente con gli operatori del settore.

