"Cinque anni in tribunale". Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, scintille in diretta. E gelo in studio (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Cinque anni in tribunale". Nuovo scontro in televisione per Selvaggia Lucarelli a seguito della polemica con Sonia Bruganelli. Si parla da giorni della giornalista del Fatto Quotidiano nella sua veste di giurata a Ballando con le stelle. Nelle prime due puntate del programma di Milly Carlucci, Selvaggia è stata protagonista di un botta e risposta con l'ex moglie di Paolo Bonolis, tra i concorrenti dello show di Rai Uno. La diatriba tra le due è proseguita anche a distanza, con frecciate reciproche che hanno avuto ampia eco sui giornali e sui social. Sonia si è sentita ferita da certi giudizi, come il "sei piccola", riferito alla sua presenza scenica sul palco. Una reazione che Selvaggia ha invece considerato troppo permalosa. Il pubblico si è letteralmente spaccato: una parte a favore della giurata e un'altra a sostegno della concorrente.

