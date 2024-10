Quifinanza.it - Carlos Tavares in audizione alla Camera, le parole del Ceo di Stellantis

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’amministratore delegato disi presenterà indei Deputati per discutere della produzione automobilistica del gruppo in Italia. Da tempo partiti di maggioranza e opposizione criticano le scelte del Ceo e dell’intero gruppo per quanto riguarda gli impianti, soprattutto di Fiat e Jeep, presenti nel nostro Paese. Nella giornata del 10 ottobreha annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con, in scadenza nel 2026. L’amministratore delegato sta però comunque procedendo a una riorganizzazione dei dirigenti del gruppo che ha contribuito a fondare, facendosi promotore nel 2021 della fusione tra la francese Psa e l’italo-americana Fca.